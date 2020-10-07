В Киргизии на фоне протестов остановили работу международных платежных систем

В Киргизии на фоне протестов против действующей власти решили остановить работу международных платежных систем (SWIFT). На такой шаг пошли с целью предотвращения оттока капитала из страны.

Об этом заявила представительница Национального банка Киргизии Аида Карабаева, передает российское агентство "Интерфакс".

Кыргызский Нацбанк также рекомендовал всем финансовым учреждениям прекратить работу и усилить меры безопасности до стабилизации ситуации в стране.

"Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности системы, сохранение активов. Нацбанк отслеживает ситуацию, и по мере ее стабилизации банковская система начнет свою деятельность в штатном режиме", - пояснила Карабаева.

Накануне в Киргизии отключили банкоматы, чтобы граждане не имели возможности снять наличные. С банкоматов также изъяли все средства якобы из-за угрозы мародерства.

Напомним, на этой неделе в Киргизии вспыхнули массовые акции протеста из-за результатов парламентских выборов, на которых победила правящая партия. В нескольких крупных городах страны митингующие захватили админздания. Из-за протесты в стране в отставку начало идти руководство органов власти и силовых ведомств.

Из-за протестов Центризбирком Киргизии признал результаты голосования недействительными. Новые парламентские выборы в Киргизии будут назначены в течение двух недель.

Кроме того, действующему киргизскому президенту могут объявить импичмент.