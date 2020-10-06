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В Киргизии отключили банкоматы из-за угрозы мародерства

Бишкек, Вторник 06 октября 2020 15:23
В Киргизии отключили банкоматы из-за угрозы мародерства
Фото: протесты в Киргизии (24.kg)
Автор: РБК-Украина

На фоне протестов в Киргизии отключили банкоматы, люди жалуются, что не могут обналичить средства. Кроме того, из-за угрозы мародерства из банкоматов изъяли все средства.

Об этом заявил президент местного Союза банков Анвар Абдраев, передает sputnik.kg.

По его словам, средства были изъяты для того, чтобы не проводились операции.

"Ну вы знаете печальный опыт 2005, 2010 года, в те события доходило до нехороших действий со стороны определенных лиц, которые взламывали банкоматы, мародерства происходили. Вот исходя из этого печального опыта было принято такое решение", - отметил Абдраев.

Он также выразил уверенность, что уже завтра офисы коммерческих банков и банкоматы снова заработают.

Напомним, ранее замглавы Центризбиркома Киргизии Абдыжапар Бекматов заявил, что новые парламентские выборы будут назначены в течение двух недель.

Также сообщалось, что нынешнему президенту могут объявить импичмент.

Со вчерашнего дня в стране продолжаются протесты против результатов выборов в парламент Киргизии. В нескольких городах протестующие захватили государственные здания, руководство органов власти и силовых ведомств уходит в отставку.

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