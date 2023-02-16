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Кірбі: захоплення Бахмуту - примха Пригожина, яка стратегічно не вплине на війну

Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі (Getty Images ).
Автор: Мілан Лєліч, Олена Черкасець

Сполучені Штати спостерігають несуттєвий прогрес, якого досягли росіяни на Бахмутському напрямку, але поки що не відомо, чи впаде місто. Взяти Бахмут - егоїстичне бажання ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

"Навіть якщо росіяни захоплять Бахмут, це не матиме стратегічного впливу на війну загалом і навіть стратегічного впливу на східну частину країни" - завив Джон Кірбі.

Він наголосив, що українці самі приймають рішення, здійснюють операції і боротимуться за Бахмут і Соледар так, як вважатимуть за потрібне. А в Білому домі це повністю підтримують.

"Із того, що ми зараз бачимо на Донбасі, важко сказати, що це щось подібне до великого наступу росіян. Це продовження того, що ми спостерігали протягом останніх тижнів і навіть місяців. Взяття Бахмуту виглядає як суто егоїстичне бажання Пригожина", - наголосив Кірбі.

Високопосадовець нагадав: соляні копальні під Бахмутом становлять особистий економічний інтерес для очільника російської приватної військової компанії "Вагнера" Пригожина.

Нагадаємо, українські прикордонники під час боїв під Бахмутом (Донецька область) захопили опорний пункт росіян і взяли в полон найманця з ПВК "Вагнер".

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