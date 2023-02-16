RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кирби: захват Бахмута - прихоть Пригожина, которая стратегически не повлияет на войну

Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби (Getty Images).
Автор: Милан Лелич, Елена Черкасец

Соединенные Штаты наблюдают несущественный прогресс, которого достигли россияне на Бахмутском направлении, но пока не известно, упадет ли город. Взять Бахмут - эгоистическое желание предводителя "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"Даже если россияне захватят Бахмут, это не будет иметь стратегического влияния на войну в целом и даже стратегического влияния на восточную часть страны", - заявил Джон Кирби.

Он подчеркнул, что украинцы сами принимают решения, осуществляют операции и будут бороться за Бахмут и Соледар так, как сочтут нужным. А в Белом доме это полностью поддерживают.

"Из того, что мы сейчас видим на Донбассе, трудно сказать, что это что-то вроде большого наступления россиян. Это продолжение того, что мы наблюдали в течение последних недель и даже месяцев. Взятие Бахмута выглядит как чисто эгоистическое желание Пригожина", - подчеркнул Кирби.

Высокопоставленный чиновник напомнил: соляные рудники под Бахмутом представляют личный экономический интерес для руководителя российской частной военной компании "Вагнера" Пригожина.

Напомним, украинские пограничники во время боев под Бахмутом (Донецкая область) захватили опорный пункт россиян и взяли в плен наемника из ЧВК "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутКирбиВойна в Украине