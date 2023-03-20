Кірбі про візит Путіна до Маріуполя: диктатор міг побачити, наскільки погані справи у його військ

За словами чиновника, візит Путіна до Маріуполя не мав дуже великого значення, тому що місто знаходиться далеко від лінії фронту.

Він зазначив, що для диктатора такий крок був зручним приводом напередодні візиту глави КНР Сі Цзіньпіна показати, що він все ще головнокомандувач, що він все ще керує, і що його військові продовжують окупувати території України.

"Немає жодних сумнівів у тому, що він міг би сам побачити - чи ми сподіваємося, що він сам побачить, - наскільки погано йдуть справи у його військових там, де насправді йдуть бойові дії", - наголосив Кірбі.