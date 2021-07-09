Рудык: вето на закон про ВККС свидетельствует про нехватку политической воли для настоящих реформ

Лидер партии "Голос" Кира Рудык считает, что вето на законопроект №3711-д об обновлении Высшей квалификационной комиссии судий (ВККС) свидетельствует о нехватке политической воли к настоящим реформам.

"Власть вместо системных изменений нам предлагает консервирование ситуации еще на некоторое время. Месяцами длится принятия необходимого для перезагрузки ВККС законопроекта", - сказала она.

По словам Рудык, еще осенью парламент направил законопроект №3711, поданный президентом, на повторное первое чтение за его несовершенство. В январе команда президента зарегистрировала №3711-р, содержащий те же недостатки.

"Когда в июне законопроект принимался во втором чтении, команда президента подала фактически новую, уже третью редакцию этого закона, который был принят. В то же время теперь президент ветирует эту редакцию законопроекта. Это все, что нужно знать о профессионализме юридической команды президента. Это отсутствие политической воли к настоящим реформам", - говорит лидер "Голоса".

Рудык убеждена: судебная реформа должна стать фундаментом для других позитивных изменений в стране. Для проведения полноценной судебной реформы нужно полностью обновить ВККС и ВСП (Высший совет правосудия).

"Власть в этом году потратит 15,6 млрд грн на судебную систему, а мы до сих пор по версии Всемирного банка почти в конце рейтинга верховенства права - на 158 месте. Конечно, сама судейская система не хочет меняться. Но оставлять все, как есть, - путь в никуда. Мы понимаем, что Украине нужна судебная реформа, она нужна еще на вчера. Без судебной реформы путь страны вперед невозможен", - подчеркнула политик.