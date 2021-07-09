Рудик: вето на закон про ВККС свідчить про брак політичної волі для справжніх реформ

Лідер партії "Голос" Кіра Рудик вважає, що вето на законопроект №3711-д про оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) свідчить про брак політичної волі до справжніх реформ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рудик.

"Влада замість системних змін нам пропонує консервування ситуації ще на якийсь час. Місяцями триває ухвалення необхідного для перезавантаження ВККС законопроекту", - сказала вона.

За словами Рудик, ще восени парламент направив законопроєкт №3711, поданий президентом, на повторне перше читання через його недосконалість. У січні команда президента зареєструвала №3711-д, який містив ті самі вади.

"Коли у червні законопроект ухвалювався у другому читанні, команда президента подала фактично нову, вже третю редакцію цього закону, який було прийнято. Водночас тепер президент ветує цю редакцію законопроекту. Це все, що потрібно знати про професійність юридичної команди президента. Це брак політичної волі до справжніх реформ", - говорить лідер "Голосу".

Рудик переконана: судова реформа має стати фундаментом для інших позитивних змін у країні. Для проведення повноцінної судової реформи потрібно повністю оновити ВККС і ВРП (Вища рада правосуддя).

"Влада цього року витратить 15,6 млрд грн на судову систему, а ми досі за версією Світового банку майже в кінці рейтингу верховенства права - на 158 місці. Звісно, сама суддівська система не хоче змінюватися. Але залишати все, як є, - шлях в нікуди. Ми прекрасно розуміємо, що Україні потрібна судова реформа, вона потрібна ще на вчора. Без судової реформи шлях країни вперед неможливий", - наголосила політик.