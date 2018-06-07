Кира Муратова умерла: в сети скорбят о легенде кинематографа

Режиссера не стало в среду, 6 июня

В сети скорбят о легендарном украинском режиссере и сценаристе Кире Муратовой, которая скончалась в среду, 6 июня.

"Да, она сильно болела, да, мы были к этому готовы, и все-таки весть о смерти человека такого масштаба всегда сбивает с ног. Теперь уже совсем не дозвониться", - сожалеет литературный критик Юрий Володарский.

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Володарский)

"Дневники и все, что когда-то писала, хочу сжечь, уничтожить. И пепел мой развейте, раздуйте и на помойку меня выбросьте, отдайте в зоопарк на съедение зверям. Хочу, чтобы от меня остались только фильмы — и все". Кира Муратова. R.I.P." – написал Иван Козленко, директор "Довженко-Центр".

Скриншот поста (facebook.com/ivan.kozlenko)

"Иногда смотришь на людей на улице и думаешь: "они живут как бессмертные". А как еще им жить? Это как в притче — человек висит над пропастью на травинке, но при этом с наслаждением жует ягоду с соседней травинки. Вот это и есть жизнь. А как только он эту ягоду есть перестанет, то увидит бездну. Почувствует, что травинка кончается. Человек ведь знает, что умрет в любом случае — как бы ему хорошо ни было сегодня. И эта глубина печальна и ужасна, человек старается не думать о ней. Поэтому очень много поверхностного искусства. И это правильно. Это живая трепещущая поверхность всего. Вообще так и надо жить. Надо жить поверхностью. Это замечательно, конечно — сделать произведение, которое уведет тебя в глубину. А потом нужно посмотреть на солнышко и опять жить так, словно ты бессмертен", - процитировал режиссера продюсер Денис Иванов.

Скриншот поста (facebook.com/dennis.ivanov.77)

"Она умела воплощать и не обращать внимания. Она останется в памяти из-за стремительности и парадоксальности ее фильмов, из-за шуток ее коллег, из-за просто ее особенности... Какое короткие этот отведенное время", - написала журналист Ирина Плехова.

Скриншот поста (facebook.com/plekhova)

"Умерла Кира Муратова. Лучшая. Гений. Говорили несколько недель назад. Рассказывала, как работали с Высоцким, я статью писал про "Короткие встречи", - выразил сожаление о смерти режиссера российский кинокритик Антон Долин.

Скриншот поста (facebook.com/adolin3)

"От человека многое зависит, но в конечном итоге ничего...", Кира Муратова. Как всегда, выразилась прямо и мудро. И ушла... R.I.P." – написала директор кинотеатра "Кинопанорама" Наталья Соболева.

Скрингшот поста (facebook.com/natala.soboleva)

Напомним, чем прославилась легенда кинематографа.

Срочная новость за 6 июня