Кира Муратова умерла: чем прославилась легенда кинематографа

Режиссер и сценарист скончалась на 84-м году жизни

В среду, 6 июня не стало легендарного украинского и советского режиссера и сценариста Киры Муратовой. Причина смерти пока не разглашается.

Имя Киры Георгиевны Муратовой осталось высеченым не только в украинском кинематографе, но и в мировом. Ее фильмы были социальными и неоднозначными.

Фото: Кира Муратова (oiff.com.ua)

Кира Муратова родилась 5 ноября 1934 года в бессарабском городе Сороки. Ее отец был россиянином, мать – еврейкой.

Будущая звезда кино училась на филологическом факультете в Москве, а после поступила на режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

Карьеру Кира Муратова начала в 1961 году, когда стала режиссером на Одесской киностудии. Именно тогда она начала снимать свои первые фильмы вместе с будущим мужем Александром Муратовым.

Первой самостоятельной работой режиссера стала картина "Короткие встречи". В этом фильме сыграла сама Кира Муратова, а также Владимир Высоцкий.

Фото: Кира Муратова (oiff.com.ua)

В 70-х Кире Муратовой пришлось уехать из Одессы в Петербург из-за скандалов с руководством Одесской киностудии. Так "Ленфильм" выпустил фильм "Познавая белый свет" (1978). Муратова познакомилась с художником Евгением Голубенко, ставшим ее вторым мужем и соавтором сценариев.

В 1971 году Муратова сняла "Долгие проводы", впрочем увидеть фильм зрители смогли только в 1987 году. Фильм был запрещен специальным постановлением ЦК Компартии Украины.

Среди самых значимых работ режиссера - "Перемена участи", "Астенический синдром", "Чувствительный милиционер". Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Видео: "Астенический синдром" (youtube.com/sepacmd)

"Астенический синдром" был награжден Специальным призом жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля (1990 год). Также Муратова – единственный украинский режиссер, удостоен российской независимой премии "Триумф". Награду ей вручили в 1995 году за большой личный вклад в мировую культуру.

В 2017 году Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии "Оскар".

Напомним, что умерла Кира Муратова.

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