Якір для економіки: НБУ назвав значення фіксованого курсу гривні до долара

Як зазначили прес-службі, Національний банк у 2022 році був чистим продавцем валюти на міжбанківському ринку.

"До 23 лютого НБУ продавав валюту для згладжування надмірних коливань курсу на тлі збільшення геополітичного напруження, а із 24 лютого - з метою підтримання фіксації офіційного курсу гривні, який і дотепер залишається якорем для економіки та дав змогу зберегти контроль за інфляційними процесами", - йдеться в повідомленні НБУ.

НБУ зафіксував офіційний курс гривні долара з 24 лютого 2022 року на рівні 29,25 гривень за долар. З 21 липня курс підняли на 25% до 36,57 гривень за долар.

Офіційний курс за 2022 рік на 34,1% - с27,28 гривень за долар до 36,57 гривень за долар.

Водночас на готівковому ринку курс зріс на 47,7% до 40,19 грн/долар.