На Кіпрі затримали британця за підозрою в шпигунстві для Ірану

Британського громадянина запідозрили у зв’язках з іранськими спецслужбами. Чоловіка затримали в п’ятницю, 20 червня, коли з’явилися підозри, що він готував терористичну атаку.

За інформацією місцевих ЗМІ, він, ймовірно, вів спостереження за базою Королівських ВПС Великої Британії в Акротірі та мав зв’язки з іранським Корпусом вартових ісламської революції.

У суботу британець постав перед окружним судом, який ухвалив рішення залишити його під вартою на вісім днів для подальшого розслідування.

Поліція відмовилася повідомляти деталі даної справи з міркувань національної безпеки.

Відомо, що підозрюваний мешкав у місті Закакі, поблизу бази Акротірі. Його помітили із фотокамерою з потужним об’єктивом і трьома телефонами. Крім того, з середини квітня він нібито стежив і за іншою військовою базою - Андреаса Папандреу в регіоні Пафос.

Міністерство закордонних справ Великої Британії вже підтвердило, що співпрацює з владою Кіпру щодо справи британського громадянина. Таким чином, спростовано інформацію, що затриманий нібито має азербайджанське походження.