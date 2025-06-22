На Кипре задержали британца по подозрению в шпионаже для Ирана

На Кипре арестовали гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже и терроризме. Его связывают с наблюдением за базами ВВС и возможными связями с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian .

Британского гражданина заподозрили в связях с иранскими спецслужбами. Мужчину задержали в пятницу, 20 июня, когда появились подозрения, что он готовил террористическую атаку.

По информации местных СМИ, он, вероятно, вел наблюдение за базой Королевских ВВС Великобритании в Акротире и имел связи с иранским Корпусом стражей исламской революции.

В субботу британец предстал перед окружным судом, который принял решение оставить его под стражей на восемь дней для дальнейшего расследования.

Полиция отказалась сообщать детали данного дела из соображений национальной безопасности.

Известно, что подозреваемый жил в городе Закаки, вблизи базы Акротири. Его заметили с фотокамерой с мощным объективом и тремя телефонами. Кроме того, с середины апреля он якобы следил и за другой военной базой - Андреаса Папандреу в регионе Пафос.

Министерство иностранных дел Великобритании уже подтвердило, что сотрудничает с властями Кипра по делу британского гражданина. Таким образом, опровергнута информация, что задержанный якобы имеет азербайджанское происхождение.