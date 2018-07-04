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На Кипре задержали украинца, который спровоцировал задержку двух авиарейсов

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 18:18
Иллюстративное фото (flickr/David Precious)
Иллюстративное фото (flickr/David Precious)

Полиция задержала украинца, когда он перелезал через ограду на территории аэропорта, которая находится под охраной

На Кипре в аэропорту Пафоса полиция задержала гражданина Украины, который опоздал на самолет до Кракова и пытался попасть на борт в обход зоны посадки. В результате был задержан вылет еще двух рейсов, передает DW.

"Полиция Кипра в среду, 4 июля, задержала в аэропорту города Пафоса украинца, который пытался сесть на самолет после окончания посадки", - говорится в сообщении.

Известно, что 46-летний турист высадил жену и детей у входа в зоне вылета в аэропорту, а сам поехал сдать арендованный автомобиль. Однако мужчина заблудился, а когда нашел ворота для посадки, то обнаружил, что они уже закрыты и посадка на рейс авиакомпании Ryanair в польский Краков закончилась.

Мужчина решил присоединиться к семье, которая уже находилась на борту воздушного судна, в обход зоны посадки. Полиция задержала украинца, когда он перелезал через ограду и вошел на территорию аэропорта, которая находится под охраной.

Полиция оставила мужа на допрос,а его семь'я полетела в Краков. В связи с инцидентом в аэропорту Пафоса был задержан вылет еще двух самолетов.

Напомним, в связи с рядом инцидентов относительно массовых задержек авиарейсов Министерство иностранных дел Украины призывает пострадавших граждан подавать иски на туроператоров.

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Теги публикации: Ryanair  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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