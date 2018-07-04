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На Кіпрі затримали українця, який спричинив затримку двох авіарейсів

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 18:18
Ілюстративне фото (flickr/David Precious)
Ілюстративне фото (flickr/David Precious)

Поліція затримала українця, коли він перелазив через огорожу та увійшов на територію летовища, яка перебуває під охороною

На Кіпрі в аеропорту Пафоса поліція затримала громадянина України, котрий спізнився на літак до Кракова та намагався потрапити на борт в обхід зони посадки. У результаті було затримано виліт ще двох рейсів, передає DW.

"Поліція Кіпру в середу, 4 липня, затримала в аеропорту міста Пафоса українця, який намагався сісти на літак після закінчення посадки", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що 46-річний турист висадив дружину та дітей біля входу до зони вильоту в аеропорту, а сам поїхав здати орендований автомобіль. Проте чоловік заблукав, а коли знайшов ворота для посадки, то виявив, що вони вже зачинені й посадка на рейс авіакомпанії Ryanair до польського Кракова закінчилася.

Чоловік вирішив приєднатися до родини, котра вже перебувала на борту повітряного судна, в обхід зони посадки. Поліція затримала українця, коли він перелазив через огорожу та увійшов на територію летовища, яка перебуває під охороною.

Поліція залишила чоловіка на допит,а його сім'я полетіла до Кракова. У зв’язку з інцидентом в аеропорту Пафоса було затримано виліт ще двох літаків.

Нагадаємо, у зв’язку з низкою інцидентів щодо масових затримок авіарейсів Міністерство закордонних справ України закликає постраждалих громадян подавати позови на туроператорів.

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Теги публікації: Ryanair  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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