На Кипре протест против ограничений из-за коронавируса перерос в беспорядки

Телекомпания сообщила, что полицейские в здании охраняли ее сотрудников. Представители Sigma TV осудили "трусливую атаку". Их поддержал президент Кипра Никос Анастасиадис, назвавший случившееся "ударом по демократии". Власти не допустят "угроз или шантажа" и со всей строгостью отреагируют на нарушения законодательства, предупредил глава государства.

Телекомпания занимает критическую позицию в отношении противников вакцинации. В прошлом Sigma TV уже становилась объектом атак критиков ковид-ограничений.

Несколькими днями ранее на Кипре был введен особый паспорт вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2. Этот документ необходим для посещения супермаркетов, торговых центров, ресторанов и иных магазинов. А вакцинацию от ковида расширили, теперь прививку разрешено делать и подросткам в возрасте 16-17 лет.