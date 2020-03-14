Кипр закрывает въезд для иностранцев

Власти Кипра решили закрыть въезд для иностранцев с 15 марта для борьбы распространением коронавируса COVID-19. Об этом в телеобращении объявил президент страны Никос Анастасиадис, передает Cyprus Times.

Въезд будет закрыт для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране. Сами ограничения будут действовать 15 дней.

"Я призываю всех киприотов проходить через пункты перехода границы только в случае крайней необходимости", - заявил Анастасиадис.

Ограничения не будут распространятся на граждан Евросоюза или третьих стран, которые законно проживают или работают на территории Кипра, являются членами дипломатического корпуса, либо приезжают в страну по неотложным профессиональным обязанностям. Однако для этого нужно получить разрешение от соответствующего министерства.

Напомним, 9 марта 2020 на Кипре подтвердили два случая инфицирования новым коронавирусом. До этого дня Кипр оставался последней страной Европейского союза, где не было инфицированных коронавирусом.