Кипр вводит обязательную самоизоляцию для туристов

Фото: девушка в аэропорту (freepik.com)

Правительство Кипра приняло решение ввести обязательную самоизоляцию для всех прибывающих в страну. Ограничение начнет действовать с 6 февраля.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

Правительство поделило страны на три категории. Так, жителям государств, попавшим в категории А и В, необходимо будет пройти трехдневный карантин, а после сдать тест на коронавирус.

При этом жителям стран, которые попали в категорию В, необходимо будет сдать тест на коронавирус за 72 часа до прилета в страну.

Все пассажиры, независимо от страны отправления, также должны будут заполнить CyprusFlightPass онлайн.

Так, в категорию А отнесли Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и Таиланд. При этом в категорию В попали Германия, Греция, Финляндия, Исландия, Норвегия, Япония, Китай, Южная Корея и Руанда.

Для жителей стран группы С, куда входит Украина остаются в силе существующие нормы, разрешающие приезд на остров только отдельным категориям граждан и предусматривающие обязательную двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, ранее на Кипре выявили случаи заражения "британским" штаммом коронавируса.

Кроме того, с 1 марта 2021 года Кипр поделит страны на четыре зоны, в зависимости от принадлежности к которым будут мягче или жестче требования для приезжающих из этих государств.