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Кипр прекратил выдачу "золотых паспортов"

Автор: Александр Белоус

Продажа европейского гражданства остановлена после громкого скандала

На Кипре в воскресенье, 1 ноября, прекратила действовать программа предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции. Так называемая программа "золотых паспортов" остановлена из-за большого числа злоупотреблений.

Соответствующее решение приняло правительство Кипра.

В октябре министерство финансов и министерство внутренних дел Кипра выступили за приостановку выдачи "золотых паспортов" из-за большого количества нарушений и высокой уязвимости программы, и правительство поддержало ту инициативу.

В августе на Кипре разразился скандал из-за расследования, проведенного телеканалом "Аль-Джазира". Журналист, выдававший себя за гражданина Китая, осужденного за отмывание денег, связался с юристами, риелторами, а также спикером парламента и получил подтверждение, что гражданство Кипра при наличии денег может получить даже осужденный. На фоне скандала глава кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.

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"Аль-Джазира" назвала имена обладателей 2,5 тысяч "золотых паспортов" (40% из них составляли жители России) и указала на криминальное происхождение денег многих из них.

Отметим, в ноябре 2019 года власти Кипра лишили так называемых "золотых паспортов" 26 человек, включая девять россиян, имена которых не назвали. Тогда в Никосии признали, что не всегда верно оценивали риски, связанные с выдачей гражданства в обмен на инвестиции.

В октябре Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы "золотых паспортов". Расследование может привести к введению санкций в отношении этих стран.

Кроме того, правительство Греции намерено расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами ЕС.

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