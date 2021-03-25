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Кипр может открыться для путешественников из Украины. Но есть нюансы

Новина українською → Никосия, Четверг 25 марта 2021 15:27
Кипр может открыться для путешественников из Украины. Но есть нюансы Фото: на сегодня неизвестно, откроется ли Кипр для украинцев (pixabay)
Автор: РБК-Украина

На сегодня точно неизвестно, откроется ли Кипр с 1 апреля для украинских туристов. Согласно последним данным, Украина входит в перечень стран "серой зоны", граждане которых не могут свободно попасть на Кипр.

Об этом говорится в разъяснении посольства Украины на Кипре.

"В связи с распространением рядом украинских СМИ информации о возможном открытии границ Кипра для туристов из Украины с 1 апреля 2021, разъясняем, что с 1 марта 2021 на Кипре введено деление стран мира по отдельным категориям (зонам) с точки зрения соблюдение обязательных условий для въезда на территорию Кипра", - говорится в сообщении.

Принадлежность стран к соответствующим зонам пересматривается еженедельно, но на 25 марта Украина в "серой зоне", которая фактически разрешает въезд только гражданам и резидентам Кипра.

"Официального подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля в другую категорию стран не обнародовалось", - отметили в посольстве.

В случае перевода Украины в "красную зону" будут применяться следующие требования:

  • регистрация на платформе CyprusFlightPass;
  • двойное тестирование: ПЦР-тест, сделанный в стране вылета не позднее чем за 72 часа + ПЦР-тест по прилету на Кипр (самоизоляция до получения результата теста);
  • наличие документов, подтверждающие цель поездки.

Напомним, ранее в распоряжение РБК-Украина поступил документ Министерства туризма Кипра, в котором говорится о том, что Кипр официально открывается для украинских туристов с 1 апреля без прохождения карантина. При этом необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID, а также зарегистрироваться в системе CyprusFlightPass за сутки до рейса и получить разрешение на въезд.

РБК-Украина писало, в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов.

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