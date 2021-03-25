Кипр может открыться для путешественников из Украины. Но есть нюансы

На сегодня точно неизвестно, откроется ли Кипр с 1 апреля для украинских туристов. Согласно последним данным, Украина входит в перечень стран "серой зоны", граждане которых не могут свободно попасть на Кипр.

Об этом говорится в разъяснении посольства Украины на Кипре .

"В связи с распространением рядом украинских СМИ информации о возможном открытии границ Кипра для туристов из Украины с 1 апреля 2021, разъясняем, что с 1 марта 2021 на Кипре введено деление стран мира по отдельным категориям (зонам) с точки зрения соблюдение обязательных условий для въезда на территорию Кипра", - говорится в сообщении.

Принадлежность стран к соответствующим зонам пересматривается еженедельно, но на 25 марта Украина в "серой зоне", которая фактически разрешает въезд только гражданам и резидентам Кипра.

"Официального подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля в другую категорию стран не обнародовалось", - отметили в посольстве.

В случае перевода Украины в "красную зону" будут применяться следующие требования: