Кипр может открыться для путешественников из Украины. Но есть нюансы
На сегодня точно неизвестно, откроется ли Кипр с 1 апреля для украинских туристов. Согласно последним данным, Украина входит в перечень стран "серой зоны", граждане которых не могут свободно попасть на Кипр.
Об этом говорится в разъяснении посольства Украины на Кипре.
"В связи с распространением рядом украинских СМИ информации о возможном открытии границ Кипра для туристов из Украины с 1 апреля 2021, разъясняем, что с 1 марта 2021 на Кипре введено деление стран мира по отдельным категориям (зонам) с точки зрения соблюдение обязательных условий для въезда на территорию Кипра", - говорится в сообщении.
Принадлежность стран к соответствующим зонам пересматривается еженедельно, но на 25 марта Украина в "серой зоне", которая фактически разрешает въезд только гражданам и резидентам Кипра.
"Официального подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля в другую категорию стран не обнародовалось", - отметили в посольстве.
В случае перевода Украины в "красную зону" будут применяться следующие требования:
- регистрация на платформе CyprusFlightPass;
- двойное тестирование: ПЦР-тест, сделанный в стране вылета не позднее чем за 72 часа + ПЦР-тест по прилету на Кипр (самоизоляция до получения результата теста);
- наличие документов, подтверждающие цель поездки.
Напомним, ранее в распоряжение РБК-Украина поступил документ Министерства туризма Кипра, в котором говорится о том, что Кипр официально открывается для украинских туристов с 1 апреля без прохождения карантина. При этом необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID, а также зарегистрироваться в системе CyprusFlightPass за сутки до рейса и получить разрешение на въезд.
РБК-Украина писало, в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов.