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Кіпр може відкритися для мандрівників з України. Але є нюанси

Новость на русском → Нікосія, Четвер 25 березня 2021 15:27
Кіпр може відкритися для мандрівників з України. Але є нюанси Фото: на сьогодні невідомо, чи відкриється Кіпр для українців (pixabay)
Автор: РБК-Україна

На сьогодні достеменно невідомо, чи відкриється Кіпр з 1 квітня для українських туристів. Згідно з останніми даними, Україна входить до переліку країн "сірої зони", громадяни яких не можуть вільно потрапити на Кіпр.

Про це йдеться в роз'ясненні посольства України на Кіпрі.

"У зв'язку з поширенням низкою українських ЗМІ інформації про можливе відкриття кордонів Кіпру для туристів з України з 1 квітня 2021, роз'яснюємо, що з 1 березня 2021 на Кіпрі введено розподіл країн світу за окремими категоріями (зонами) з точки зору дотримання обов'язкових умов для в'їзду на територію Кіпру", - йдеться в повідомленні.

Належність країн до відповідних зон переглядається щотижня, але на 25 березня Україна "сірій зоні", яка фактично дозволяє в'їзд тільки громадянам та резидентам Кіпру.

"Офіційного підтвердження кіпрської сторони про переведення України з 1 квітня в іншу категорію країн не оприлюднювалося", - зазначили в посольстві.

У разі переведення України в "червону зону" будуть застосовуватися наступні вимоги:

  • реєстрація на платформі CyprusFlightPass;
  • подвійне тестування: ПЛР-тест, зроблений в країні вильоту не пізніше ніж за 72 години + ПЛР-тест по прильоту на Кіпр (самоізоляція до отримання результату тесту);
  • наявність документів, що підтверджують мету поїздки.

Нагадаємо, раніше в розпорядження РБК-Україна надійшов документ Міністерства туризму Кіпру, в якому йдеться про те, що Кіпр офіційно відкривається для українських туристів з 1 квітня без проходження карантину. При цьому необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест на COVID, а також зареєструватися в системі CyprusFlightPass за добу до рейсу і отримати дозвіл на в'їзд.

РБК-Україна писало, до яких країн можна їхати на відпочинок без ПЛР-тестів.

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