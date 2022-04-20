Кипр лишил гражданства еще четырех россиян

Кипрские власти лишили гражданства еще четырех попавших под санкции Запада россиян. Также потеряли паспорта и члены их семей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.
Четверо россиян из подсанкционного списка остались без гражданства Кипра. За связи с Кремлем паспортов островного государства лишились уже 8 выходцев из РФ.
Аннулировали также паспорта и членов их семей, заявила замглавы правительства Кипра Ниови Паризину. Фамилии уже бывших граждан не разглашают по решению властей.
После вторжения РФ в Украину и введения санкций на уровне Евросоюза Кипр решил лишать гражданства близких Владимиру Путину людей. В 2007-2020 гг. Кипр предоставил гражданство ЕС 2886 россиянам в обмен на инвестиции от 2 млн долларов.
К слову, Министерство финансов США заявило о невозможности ведения business-as-usual с Россией.
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