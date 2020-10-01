ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Кипр не будет снимать блокировку санкций против режима Лукашенко, - Reuters

Четверг 01 октября 2020 14:05
Кипр не будет снимать блокировку санкций против режима Лукашенко, - Reuters
Фото: флаги ЕС (facebook.com/eucouncil)
Автор: Андрей Козловский

Кипр на саммите лидеров Европейского союза не будет поддерживать введение санкций против белорусских чиновников. Там заявляют, что они могут быть внедрены только в том случае, если санкции параллельно будут наложены на Турцию.

Об этом сообщает Reuters.

"Чтобы высвободить белорусское досье, мы должны договориться и за нашими предложениями", - сказал кипрский дипломат.

Он также добавил, что накануне президент Кипра Никос Анастасиадис встретился с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, который будет председательствовать на двухдневном саммите, чтобы изложить позицию Никосии.

"Я думаю, что в Европейском совете будет долгая дискуссия. Я не исключаю, что из этого может что-то получиться, но на данный момент я бы не стал бы ставить деньги на счастливый исход", - отметил кипрский дипломат.

Напомним, месяц назад ЕС пообещал ввести санкции в отношении Беларуси за фальсификации выборов и нарушения прав человека, однако этого не произошло из-за позиции Кипра, который хочет, чтобы параллельно были введены санкции на Турцию. Это связано со спором об энергоресурсах, который вызвал напряженность в Восточном Средиземноморье.

Также ранее РБК-Украина писало, что Кипр не будет блокировать введение санкций против Беларуси и выполнит решение Совета Европейского союза.

Кроме того, ранее Кипр наложил вето на проект штрафных мер против Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Кипр
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь