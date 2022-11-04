До конца года ждем новые системы ПВО и ПРО, - Кулеба

До конца года Украина может получить новые системы ПРО и ПВО. Договоренности по их поставкам уже находятся в процессе реализации.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"У нас есть правило: мы не комментируем поставки до тех пор, пока поставляющая страна не сделает объявление, или мы не договоримся, что можем об этом говорить. В работе очень многое, начиная от систем ПВО. Уже есть договоренности, достигнутые и президентом, и на уровне правительства с некоторыми странами. Есть вещи, которые на перспективу прорабатываются", - отметил Кулеба.

По его словам, касательно ПВО и ПРО также есть определенные договоренности, которые находятся в состоянии реализации.

"Когда они будут реализованы, вы узнаете. Это произойдет до конца года. Ну, по крайней мере, мы делаем все, чтобы это произошло до конца года, и об этом есть договоренности", - подчеркнул глава МИД.