До кінця року бійці отримають ще 800 буржуйок від криворізьких підприємств "Метінвесту"

На криворізьких підприємствах групи "Метінвест" виготовляють польові пічки різних модифікацій, у тому числі комбінованих. До кінця року підприємства Кривого Рогу планують відвантажити українським військовим понад 800 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Пічки, залежно від розміру, здатні за короткий час обігріти приміщення від 25 до 40 м2. В залежності від модифікації, пічки мають спеціальну функцію - наприклад, для сушки взуття та одягу, або декілька конфорок для приготування їжі. Є також легковагові економ-печі, які можуть гріти до п’яти годин, незалежно від виду палива.

Також в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" підприємства групи виготовляють мобільні укриття з хвилястої сталі, які при правильній установці можуть витримати артилерійський обстріл. Компанія вже передала на різні ділянки фронту 69 таких сталевих конструкцій.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова вже передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, понад 2 тисячі рацій та дронів, більш ніж 700 авто, півмільйона літрів пального та багато іншого.

Сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,1 млрд грн.