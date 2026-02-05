З кінця 2026 року в'їзд до ЄС для українців стане платним

З кінця 2026 року поїздки українців до країн ЄС стануть платними: для в'їзду знадобиться оформлення спеціального дозволу з обов'язковою онлайн-оплатою. Нововведення вводить систему попередньої авторизації ETIAS, яка змінює звичний безвізовий порядок подорожей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію журналістки Катерини Соляр у мережі Instagram.

Платний в'їзд до ЄС для українців

З кінця 2026 року українці, як і громадяни інших безвізових країн, повинні будуть оплачувати дозвіл на поїздки до Європейського Союзу.

Система ETIAS передбачає обов'язкову попередню авторизацію для всіх мандрівників.

Вартість однієї заявки становитиме 20 євро (близько 1016 грн), при цьому оформити дозвіл на сім'ю або групу не можна - кожна людина подає заявку окремо.

Деякі джерела вказують ціну в 7 євро, проте офіційні дані підтверджують 20 євро.

Термін дії та умови використання

Дозвіл ETIAS буде дійсний три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта. Він дасть змогу багаторазово в'їжджати в 30 країн ЄС, включно з Шенгенською зоною, Кіпром, Болгарією та Румунією.

При цьому оплату можна буде здійснити тільки онлайн за допомогою банківської картки через офіційний сайт ETIAS.

Важливі нюанси та ризики

Анкету почнуть розглядати тільки після успішної оплати. Важливо враховувати, що збір не повертається за жодних обставин.

У разі відмови у в'їзді або помилок у даних (наприклад, неправильний номер паспорта або ім'я) дозвіл анулюється, і платити доведеться заново. Ці правила роблять оплату обов'язковою і без можливості повернення коштів.