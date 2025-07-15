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Кінцевий термін щодо РФ може настати раніше, ніж через 50 днів, - Трамп

Вівторок 15 липня 2025 21:03
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Кінцевий термін щодо РФ може настати раніше, ніж через 50 днів, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кінцевий термін, який президент США Дональд Трамп встановив для Росії для укладання мирної угоди з Україною, може настати раніше, ніж через 50 днів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Я не думаю, що 50 днів - це дуже довго. І цей термін щодо Росії може закінчитися раніше", - сказав Трамп.

За його словами, якщо по закінченню 50 днів не буде угоди, "це буде дуже погано". Тоді США продовжать застосовувати мита та інші санкції проти Росії.

Трамп дав Путіну 50 днів на укладання мирної угоди

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором Володимиром Путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.

Він зазначив, що очікував мирної угоди з Путіним ще два місяці тому, але цього не сталося.

У зв’язку з цим Трамп пообіцяв ввести жорсткі економічні заходи проти Росії.

"Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде", - наголосив американський лідер.

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.

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