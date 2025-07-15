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Конечный срок по РФ может наступить раньше, чем через 50 дней, - Трамп

Вторник 15 июля 2025 21:03
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Конечный срок по РФ может наступить раньше, чем через 50 дней, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Конечный срок, который президент США Дональд Трамп установил для России для заключения мирного соглашения с Украиной, может наступить раньше, чем через 50 дней.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Я не думаю, что 50 дней - это очень долго. И этот срок по России может закончиться раньше", - сказал Трамп.

По его словам, если по истечению 50 дней не будет соглашения, "это будет очень плохо". Тогда США продолжат применять пошлины и другие санкции против России.

Трамп дал Путину 50 дней на заключение мирного соглашения

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в мирных договоренностях по войне в Украине.

Он отметил, что ожидал мирного соглашения с Путиным еще два месяца назад, но этого не произошло.

В связи с этим Трамп пообещал ввести жесткие экономические меры против России.

"Мы введем вторичные тарифы, если не достигнем соглашения в течение 50 дней. Это очень просто, и они будут на уровне 100. И так оно и будет", - подчеркнул американский лидер.

Он также выразил надежду, что таких мер удастся избежать, но подчеркнул, что США готовы действовать жестко.

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