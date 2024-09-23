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Кінопродюсер Ден Фрідкін купив "Евертон" Миколенка. Що відомо про цього магната і мецената

Понеділок 23 вересня 2024 18:21
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Кінопродюсер Ден Фрідкін купив "Евертон" Миколенка. Що відомо про цього магната і мецената Ден Фрідкін придбав ФК "Евертон" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Американський мільярдер, бізнесмен та кінопродюсер Ден Фрідкін, який володіє компанією The Friedkin Group, придбав англійський футбольний клуб "Евертон", за який виступає українець Віталій Миколенко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Що відомо про купівлю "Евертона"

Повідомляється, що компанія Blue Heaven Holdings Фархада Мошірі, який був мажоритарним власником "ірисок" з 2016 року, погодилася продати свої 94% акцій The Friedkin Group за умови схвалення регуляторних органів.

"Ми раді, що досягли угоди й стали власниками цього культового футбольного клубу", - сказав речник The Friedkin Group і додав, що зараз нові боси "зосереджені на тому, щоб отримати необхідні дозволи для завершення угоди".

Одним з перших кроків, який хочуть здійснити нові власники "Евертона" - добудувати стадіон Бремлі-Мур Док у Ліверпулі, що стане домашньою ареною "ірисок".

Кінопродюсер Ден Фрідкін купив &quot;Евертон&quot; Миколенка. Що відомо про цього магната і мецената

Стадіон "Бремлі-Мур Док" (фото: Вікіпедія)

Фінансові умови угоди не розголошуються. Однак влітку ходили чутки, що Фрідкін готовий викласти за британський клуб 475 млн євро.

Також відомо, що минулого року ліверпульський клуб хотів придбати американський інвестиційний фонд 777 Partners за 550 млн фунтів стерлінгів. Але та угода не була здійснена.

За інформацією англійських ЗМІ, інтерес до купівлі "Евертона" проявляв також інший американський бізнесмен Джон Текстор, якому зараз належить інший клуб АПЛ "Крістал Пелес". Але пропозиція Фрідкіна виявилася вигіднішою.

Зазначимо, що минулого сезону "Евертон" протягом всього часу був на межі вильоту з АПЛ через позбавлення очок за порушення фінансових правил. Однак Миколенку і його партнерам вдалося залишитися у Прем'єр-лізі.

У сезоні 2024/25 "іриски" наразі посідають 19-те місце, маючи лише одне очко за п’ять матчів.

Що відомо про Дена Фрідкіна

Ден народився у 1965 році в Сан-Дієго, Каліфорнія. Він є сином Томаса Х. Фрідкіна, засновника Gulf States Toyota, та онуком засновника Pacific Southwest Airlines Кенні Фрідкіна.

Майбутній власник "Евертона" здобув ступінь бакалавра в Джорджтаунському університеті та ступінь магістра в Університеті Райса.

Після того, як його батько відійшов від справ, Ден став генеральним директором Gulf States Toyota та Friedkin Group.

Кінопродюсер Ден Фрідкін купив &quot;Евертон&quot; Миколенка. Що відомо про цього магната і мецената

Ден Фрідкін (фото: Getty Images)

У 2020 році Фрідкін став власником і президентом італійського футбольного клубу "Рома", за який зараз виступає нападник збірної України Артем Довбик.

Також Ден є співзасновником Imperative Entertainment, студії, яка займається розробкою, виробництвом та фінансуванням фільмів, телебачення та документального. Зокрема він був продюсером таких відомих фільмів, як "Усі гроші світу", "Трикутник смутку", "Мавританець", "Вбивці квіткової повні" та інших.

Нинішній власник "Евертона" є ще й засновником Air Force Heritage Flight Foundation і одним з дев’яти цивільних пілотів, які мають право літати у формації з демонстраційними командами ВПС США.

Окрім підприємницької діяльності Фрідкін активно займається благодійністю та підтримує різні соціальні ініціативи: фінансує стипендії та гранти для студентів, підтримує школи та університети, культурні заходи, інвестує в медичні дослідження та підтримує лікарні (його благодійні внески спрямовані на покращення медичних послуг та доступу до них), допомагає малозабезпеченим сім’ям та іншим вразливим групам населення.

Також Фрідкін активно підтримує проєкти з охорони навколишнього середовища та боротьби зі зміною клімату.

Кінопродюсер Ден Фрідкін купив &quot;Евертон&quot; Миколенка. Що відомо про цього магната і мецената

Ден Фрідкін (фото: Getty Images)

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