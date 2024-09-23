Кинопродюсер Дэн Фридкин купил "Эвертон" Миколенко. Что известно об этом магнате и меценате

Американский миллиардер, бизнесмен и кинопродюсер Дэн Фридкин, владеющий компанией The Friedkin Group, приобрел английский футбольный клуб "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Миколенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Что известно о покупке "Эвертона"

Сообщается, что компания Blue Heaven Holdings Фархада Мошири, являвшегося мажоритарным владельцем "ирисок" с 2016 года, согласилась продать свои 94% акций The Friedkin Group при условии одобрения регуляторных органов.

"Мы рады, что достигли соглашения и стали владельцами этого культового футбольного клуба", - сказал представитель The Friedkin Group и добавил, что сейчас новые боссы "сосредоточены на том, чтобы получить необходимые разрешения для завершения соглашения".

Одним из первых шагов, которые хотят осуществить новые владельцы "Эвертона" - достроить стадион Бремли-Мур Док в Ливерпуле, который станет домашней ареной "ирисок".

Стадион "Бремли-Мур Док" (фото: Википедия)

Финансовые условия сделки не разглашаются. Однако летом ходили слухи, что Фридкин готов выложить за британский клуб 475 миллионов евро.

Также известно, что в прошлом году ливерпульский клуб хотел приобрести американский инвестиционный фонд 777 Partners за 550 млн. фунтов стерлингов. Но это соглашение не было совершено.

По информации английских СМИ, интерес к покупке "Эвертона" проявлял также другой американский бизнесмен Джон Текстор, которому сейчас принадлежит другой клуб АПЛ "Кристалл Пелес". Но предложение Фридкина оказалось более выгодным.

Отметим, что в прошлом сезоне "Эвертон" в течение всего времени был на грани вылета из АПЛ из-за лишения очков за нарушение финансовых правил. Однако Миколенко и его партнерам удалось остаться в Премьер-лиге.

В сезоне 2024/25 "ириски" занимают 19-е место, имея лишь одно очко за пять матчей.

Что известно о Дэне Фридкине

Дэн родился в 1965 году в Сан-Диего, Калифорния. Он сын Томаса Х. Фридкина, основателя Gulf States Toyota, и внуком основателя Pacific Southwest Airlines Кенни Фридкина.

Будущий владелец "Эвертона" получил степень бакалавра в Джорджтаунском университете и степень магистра в Университете Райса.

После того как его отец отошел от дел, Дэн стал генеральным директором Gulf States Toyota и Friedkin Group.

Дэн Фридкин (фото: Getty Images)

В 2020 году Фридкин стал владельцем и президентом итальянского футбольного клуба "Рома", за который сейчас выступает нападающий сборной Украины Артем Довбик.

Также Дэн является соучредителем Imperative Entertainment, студии, занимающейся разработкой, производством и финансированием фильмов, телевидения и документального. В частности он был продюсером таких известных фильмов, как "Все деньги мира", "Треугольник печали", "Мавританец", "Убийцы цветочного полнолуния" и других.

Нынешний владелец "Эвертона" является еще и основателем Air Force Heritage Flight Foundation и одним из девяти гражданских пилотов, обладающих правом летать в формации с демонстрационными командами ВВС США.

Кроме предпринимательской деятельности, Фридкин активно занимается благотворительностью и поддерживает различные социальные инициативы: финансирует стипендии и гранты для студентов, поддерживает школы и университеты, культурные мероприятия, инвестирует в медицинские исследования и поддерживает больницы (его благотворительные взносы направлены на улучшение медицинских услуг и доступа к ним), помогает малоимущим семьям и другим уязвимым группам населения.

Также Фридкин активно поддерживает проекты по охране окружающей среды и борьбе с изменением климата.

Дэн Фридкин (фото: Getty Images)