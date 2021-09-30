Киномагия с выгодой: новые смартфоны Xiaomi уже в Цитрусе

Не успели утихнуть обсуждения горячей осенней презентации Xiaomi, как новенькие смартфоны любимого бренда уже появились в продаже!

И чтобы покупка была действительно удачной, давай еще раз остановимся на крутых характеристиках новинок и расскажем, какие скидки дарит бренд по случаю мировой премьеры Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro.

Превращай моменты повседневной жизни в самые классные кинематографические ролики

Базовый 11T раскроет весь твой творческий потенциал, ведь у него:

Впечатляющий 6,67-дюймовый экран AMOLED с частотой обновления изображения 120 Гц

Однокристальная система MediaTek Dimensity 1200

8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти

Фронтальная 16-мегапиксельная камера

Датчики основной камеры разрешением 108, 8 и 5 Мп

Работает Xiaomi 11T на базе Android 11, а полностью зарядить с нуля смартфон ты сможешь всего за 36 минут!

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А если тебе нужно максимум от своего флагмана Xiaomi, советуем супермощный безрамочный 11T Pro.

В отличие от своего «базового брата», 11T Pro работает на однокристальном чипе Snapdragon 888, а его экран поддерживает расширенный динамический диапазон Dolby Vision и HDR10+.

Еще одним аргументом в выборе 11T Pro есть его способность заряжаться всего за 17 минут!

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Создавай свой стиль с Xiaomi 11 Lite 5G NE

Еще одна новинка Xiaomi сочетает в себе эстетику и практичность.

Упрощенная модель новой линейки, 11 Lite 5G NE, имеет размер AMOLED-экрана 6,55 дюйма. Работу гаджета обеспечивает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G.

Замечательный тандем из трех камер позволит тебе запечатлеть свои любимые моменты в наилучшем качестве. Основная камера с разрешением 64 Мп делает фотографии более четкими и детальными, сверхширокоугольный объектив с обзором в 119° поможет расширить кадр, а телемакро камера с автофокусом дает возможность снимать с очень близкого расстояния.

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