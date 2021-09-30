Кіномагія з вигодою: нові смартфони Xiaomi вже у Цитрусі

Не встигли вщухнути обговорення гарячої осінньої презентації Xiaomi, як новенькі смартфони улюбленого бренду вже з'явилися у продажу!

І щоб покупка була дійсно вдалою, давай ще раз зупинимося на крутих характеристиках новинок і розповімо, які знижки дарує бренд з нагоди світової прем'єри Xiaomi 11T і Xiaomi 11T Pro.

Перетворюй моменти повсякденного життя у самі класні кінематографічні ролики

Базовий 11T розкриє весь твій творчий потенціал, адже у нього:

Вражаючий 6,67-дюймовий екран AMOLED з частотою оновлення зображення 120 Гц

Однокристальная система MediaTek Dimensity 1200

8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ флеш-пам'яті

Фронтальна 16-мегапіксельна камера

Датчики основної камери розширенням 108, 8 і 5 Мп

Працює Xiaomi 11T на базі Android 11, а повністю зарядити з нуля смартфон ти зможеш всього за 36 хвилин!

Поспішай придбати Xiaomi 11T до 10 жовтня у Цитрусі від 11 999 гривень з вигодою 2500 гривень.

А якщо тобі потрібно максимум від флагмана Xiaomi, радимо суперпотужний безрамковий 11T Pro.

На відміну від свого «базового брата», 11T Pro працює на однокристальному чипі Snapdragon 888, а його екран підтримує розширений динамічний діапазон Dolby Vision і HDR10 +.

Ще одним аргументом у виборі 11T Pro є його здатність заряджатися всього за 17 хвилин!

Купуй Xiaomi 11T Pro у Цитрусі від 18 999 гривень до 10 жовтня і отримай в подарунок 4000 бонусних гривень для майбутніх покупок Xiaomi!

Створюй свій стиль з Xiaomi 11 Lite 5G NE

Ще одна новинка Xiaomi поєднує в собі естетику і практичність.

11 Lite 5G NE – це спрощена модель нової лінійки, з розміром AMOLED-дисплея 6,55 дюймів. Роботу ґаджета забезпечує 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 778G.

Чудовий тандем з трьох камер дозволить тобі запам'ятати свої улюблені моменти у найкращій якості. Основна камера з роздільною здатністю 64 Мп робить фотографії більш чіткими і детальними, надширококутний об'єктив з оглядом в 119 ° допоможе розширити кадр, а телемакро камера з автофокусом дає можливість знімати з дуже близької відстані.

Роби попереднє замовлення 11 Lite 5G NE у Цитрусі від 10 999 гривень.