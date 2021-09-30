Кіномагія з вигодою: нові смартфони Xiaomi вже у Цитрусі

Не встигли вщухнути обговорення гарячої осінньої презентації Xiaomi, як новенькі смартфони улюбленого бренду вже з'явилися у продажу!
І щоб покупка була дійсно вдалою, давай ще раз зупинимося на крутих характеристиках новинок і розповімо, які знижки дарує бренд з нагоди світової прем'єри Xiaomi 11T і Xiaomi 11T Pro.
Перетворюй моменти повсякденного життя у самі класні кінематографічні ролики
Базовий 11T розкриє весь твій творчий потенціал, адже у нього:
Працює Xiaomi 11T на базі Android 11, а повністю зарядити з нуля смартфон ти зможеш всього за 36 хвилин!
Поспішай придбати Xiaomi 11T до 10 жовтня у Цитрусі від 11 999 гривень з вигодою 2500 гривень.
А якщо тобі потрібно максимум від флагмана Xiaomi, радимо суперпотужний безрамковий 11T Pro.
На відміну від свого «базового брата», 11T Pro працює на однокристальному чипі Snapdragon 888, а його екран підтримує розширений динамічний діапазон Dolby Vision і HDR10 +.
Ще одним аргументом у виборі 11T Pro є його здатність заряджатися всього за 17 хвилин!
Купуй Xiaomi 11T Pro у Цитрусі від 18 999 гривень до 10 жовтня і отримай в подарунок 4000 бонусних гривень для майбутніх покупок Xiaomi!
Створюй свій стиль з Xiaomi 11 Lite 5G NE
Ще одна новинка Xiaomi поєднує в собі естетику і практичність.
11 Lite 5G NE – це спрощена модель нової лінійки, з розміром AMOLED-дисплея 6,55 дюймів. Роботу ґаджета забезпечує 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 778G.
Роби попереднє замовлення 11 Lite 5G NE у Цитрусі від 10 999 гривень.