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На кинофестивале в Канаде хотят показать фильм "Русские на войне". Украина отреагировала

Украина, Пятница 06 сентября 2024 20:56
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На кинофестивале в Канаде хотят показать фильм "Русские на войне". Украина отреагировала Фото: Украина отреагировала на российский фильм в Европе (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Канада планирует показать на кинофестивале российский фильм о войне. Украина отреагировала на этот инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления консула Украины в Торонто Олега Николенко и руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Недавно на Венецианском кинофестивале показали фильм "Russians at War" ("Россияне на войне") российского режиссера Анастасии Трофимовой, вызвавший шквал критики в Украине, поскольку изображает российских солдат "простыми людьми" и не раскрывает вопрос тех преступлений, которые они совершают на украинском земли.

"Интересно, почему пропагандистский фильм вообще показали на Венецианском кинофестивале. И почему режиссер Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели российской культуры - страны, которая ежедневно убивает украинцев, наших детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. Это позорно. И такого не должно быть. Остановите этот абсурд", - реагировал на это руководитель ОП Ермак.

Теперь фильм хотят показать на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).

"Мы решительно против попытки использовать Международный кинофестиваль в Торонто TIFF для отбеливания преступлений российских солдат в Украине", - заявил в ответ на это украинский консул Олег Николенко.

По его мнению, фильм бывшего документалиста Russia Today Анастасии Трофимовой, недавно бросившей вызов российским зверствам в Буче в своих заявлениях в Венеции, намеренно ошибочно отражает реалии.

В частности, изображение российских солдат как просто "пешками", а вторжение России в Украину как "нечестивую игру", добавляет доверия российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают страдания, вызванные военными действиями России, считает Николенко.

"Существуют тысячи задокументированных случаев, когда российские войска насилуют, пытают, убивают и дегуманизируют. Вступающим в российскую армию предлагают большую денежную компенсацию или помилование, и они принимают это решение с полным пониманием своих действий в Украине", - отметил он.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что Украина считает очень актуальным откликнуться на требование Ukrainian Canadian Congress и объяснить, почему деньги канадских налогоплательщиков используются для финансирования российской пропаганды, в борьбу с которой Канада инвестирует огромные ресурсы.

Николенко призвал фестиваль отменить показ этого фильма.

Напомним, что это не первый раз российские киноленты появляются вне территории страны-террориста. В прошлом году американская киноакадемия отказалась показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского во время церемонии Оскара.

Тем временем кинолента об оппозиционере Алексее Навальном получила статуэтку.

Тогда советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко отреагировал на манифест Навального во время церемонии.

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Канада Венецианский кинофестиваль Война России против Украины
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