Кино-сервис США будет отслеживать взгляд , чтобы подтвердить просмотр рекламы

Компания провела первую презентацию после банкротства, обьявив о новой системе "заработай, пока пользуешься".

Как отмечает глава сервиса Стейси Спайкс, теперь пользователи смогут зарабатывать виртуальную валюту во время просмотра рекламы. Ее можно будет использовать во время покупки билетов в кино. Главное условие - посмотреть рекламу не откладывая при этом телефон и, в целом, не отвлекаясь от нее.

MoviePass будет использовать технологию распознавания лиц и отслеживать направление взгляда. Когда пользователь будет отвлекаться - видеоролик прекратит проигрываться.

"Когда я смотрю на рекламу, она воспроизводится. Но если я останавливаюсь и не обращаю на это внимания, контент фактически приостанавливается. У нас была ранняя версия приложения, люди просто клали смартфон, не обращая на рекламу никакого внимания. Прямо сейчас 70% видеорекламы невидимы", - отметил Спайкс.