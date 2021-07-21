В кино, бары и ТРЦ по "санитарным пропускам": во Франции ужесточили карантин

С сегодняшнего дня, 21 июля Франция вводит систему санитарного пропуска для музеев и кино. В развлекательные заведения смогут попасть вакцинированные от коронавируса, те кто имеет отрицательный результат теста на COVID или недавно выздоровели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
"Со среды для посещения музеев и кинотеатров людям необходимо подтверждение вакцинации, отрицательный результат теста или недавнее выздоровление от коронавируса",- говорится в сообщении.
Отмечено, что правительство также рассмотрит введение "санитарных пропусков" для общепита и торговых центров. Предполагают, что ограничение может быть введено уже в августе.
Как заявили в Министерстве здравоохранения Франции, такое решение было принято после того, как за сутки в стране зафиксировали 18 тысяч случаев заражения COVID-19.
До этого во Франции регистрировали менее 7 тысяч случаев в сутки.
Такой стремительный рост заражений в Минздраве связывают с распространением нового "Дельта"-штамма коронавируса.
Напомним, во Франции заявили о начале четвертой волны коронавируса на территории страны.