У кіно, бари і ТРЦ по "санітарним перепусткам": у Франції посилили карантин

"З середи для відвідування музеїв і кінотеатрів людям необхідно підтвердження вакцинації, негативний результат тесту або недавнє одужання від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що уряд також розгляне введення "санітарних пропусків" для закладів харчування та торгових центрів. Припускають, що обмеження може бути введене вже у серпні.

Як заявили у Міністерстві охорони здоров'я Франції, таке рішення було прийнято після того, як за добу у країні зафіксували 18 тисяч випадків зараження на COVID-19.

До цього ж у Франції реєстрували менше ніж 7 тисяч випадків за добу.

Такий стрімкий ріст заражень у МОЗ пов’язують із поширенням нового "Дельта"-штаму коронавірусу.