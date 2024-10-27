Кінець жовтня принесе сюрпризи. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Понеділок, 28 жовтня

Початок робочого тижня в Україні буде дощовим. У понеділок, 28 жовтня, невеликі дощі пройдуть у всіх регіонах України без виключення. Нічних заморозків не буде, вночі скрізь можливі "хороші плюси".

Найхолодніше вночі буде на сході, у Луганській області, в межах +3...+5 градусів. Найтепліше вночі буде в кількох областях - на півдні та в центрі, в межах +7...+9 градусів.

Вдень у більшості регіонів буде в межах +15...+17. Найхолодніше вдень буде:

у Харківській, Донецькій областях +12...+14 градусів;

у Луганській області - +11...+13.

Погода в Україні 28 жовтня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 29 жовтня

У вівторок, 29 жовтня, дощі продовжуватимуть поливати всю територію України. При цьому нічні температури продовжать триматися зі знаком "плюс".

У той же час у більшості регіонів вночі буде в межах +6..+8 градусів. Найтепліше вночі буде у Миколаївській області, в межах +9...+11 градусів.

Денні температури втратять кілька градусів. Найтепліше буде на півдні та в Запорізькій області +15...+17 градусів. На решті території температура вдень буде відчутно нижчою, у більшості регіонів +12...+14 градусів.

Найхолодніше вдень буде у Луганській області +11...+13. Відзначатиметься температура вдень і в Закарпатській області - +13...+15 градусів.

Погода в Україні 29 жовтня (meteo.gov.ua)

Середа, 30 жовтня

У середу, 30 жовтня, дощі зникнуть з території України за винятком західних областей. Опади пройдуть:

у Львівській, Тернопільській,

у Волинській, Рівненській;

у Житомирській, Хмельницькій.

Вночі заморозків не буде. Найтепліше вночі буде на заході - у Волинській, Львівській, Тернопільській областях +6...+8 градусів. Найхолодніше вночі буде у прикордонній смузі від Житомирської до Запорізької областей. А саме:

у Житомирській, Чернігівській, Донецькій, Кіровоградській, Черкаській, +3...+5 градусів;

у Харківській, Полтавській, Сумській, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, +2..+4.

Вдень температура буде досить різноманітною. Найтепліше буде у Криму, на Закарпатті та в Миколаївській області +13...+15 градусів. Найхолодніше вдень буде у Сумській, Харківській, Луганській областях - +9...+11 градусів.

Погода в Україні 30 жовтня (meteo.gov.ua)

Четвер, 31 жовтня

У четвер, 31 жовтня, дощі в Україні пройдуть скрізь, окрім південних регіонів. "Плюсові" нічні температури продовжуватимуть триматися повсюдно.

Найхолодніше вночі буде на сході, на північному сході з переходом на області, розташовані ближче до центру, в межах +2...+4 градусів. А саме:

у Донецькій, Харківській;

у Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській.

Найтепліше вночі буде на заході - у Львівській, Волинській, Житомирській, Тернопільській областях до +8, а у Києві навіть до +9.

Вдень найхолодніше буде, наприклад, у Сумській області - +7...+9 градусів, а найтепліше - у Миколаївській області, у Криму та на Закарпатті - +13...+15.

Погода в Україні 31 жовтня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 1 листопада

У п'ятницю, 1 листопада, опади ймовірні на заході, у Житомирській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Київській областях та у Києві.

Вночі буде достатньо тепло, у більшості регіонів збережуться впевнені "плюси". Найтепліше вночі буде, наприклад, на півдні, до +7 градусів. Найхолодніше вночі буде на Харківщині - +2...+4.

Вдень у більшості регіонів буде +11...+13 градусів. Найтепліше - на півдні та в Запорізькій області, до +16. Найхолодніше вдень буде на Луганщині, в межах +9...+11.

Погода в Україні 1 листопада (meteo.gov.ua)