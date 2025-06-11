Кінець торговій війні? Трамп оголосив про угоду з Китаєм

Торгова війна Китаю і США

Нагадаємо, після того, як Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США, він запровадив жорсткі тарифи проти величезної кількості країн.

Зокрема, тарифи торкнулися і Китаю. У відповідь Пекін також запровадив жорсткі тарифи проти США.

Представники США і КНР сьогодні, 11 червня, провели переговори в Лондоні, щоб врегулювати конфлікт.

Міністр торгівлі США Говард Лутник після переговорів розповів, що країни погодили послаблення взаємних тарифів, які досягли понад 100%.

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