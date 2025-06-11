Конец торговой войне? Трамп объявил о сделке с Китаем

Торговая война Китая и США

Напомним, после того, как Дональд Трамп официально стал 47-м президентом США, он ввел жесткие тарифы против огромного количества стран.

В частности, тарифы коснулись и Китая. В ответ Пекин также ввел жесткие тарифы против США.

Представители США и КНР сегодня, 11 июня, провели переговоры в Лондоне, чтобы урегулировать конфликт.

Министр торговли США Говард Лутник после переговоров рассказал, что страны согласовали ослабление взаимных тарифов, которые достигли более 100%.

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