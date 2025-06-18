Кінець світу без дітей? Що буде з людством, якщо народжуваність припиниться

Дуже мало людей живуть довше століття, тому, якби ніхто більше не мав дітей, Земля, ймовірно, спорожніла б від людей протягом 100 років. Але цей шлях до зникнення був би набагато складнішим і боліснішим, ніж просто повільне танення популяції.

Повільний початок, швидкий розпад

Навіть якби народжуваність раптово зупинилася, спад населення розпочався б повільно. Спершу світ продовжував би функціонувати майже як завжди.

Однак з часом, коли старші покоління відходили б, а нових людей не народжувалося б, кількість молодих фахівців, необхідних для виконання життєво важливої роботи, критично зменшилася б.

Це призвело б до швидкого розпаду суспільств по всьому світу.

Головні проблеми стосувалися б здатності людства виробляти їжу, забезпечувати охорону здоров'я та підтримувати всі інші сфери, від яких ми сьогодні залежимо.

Їжа стала б дефіцитною, навіть попри зменшення кількості людей, яких потрібно годувати. Наслідки були б руйнівними - цивілізація занепала б, імовірно, вже протягом 70-80 років, а не 100.

Нестача чистої води, ліків за рецептом та інших предметів першої потреби, які ми зараз легко купуємо, зробила б виживання надзвичайно складним.

Від безпліддя до ядерного апокаліпсиса

Різке припинення народжуваності - це малоймовірний сценарій, якщо тільки не станеться глобальна катастрофа.

Один з таких потенційних сценаріїв, досліджених письменником Куртом Воннегутом у романі "Галапагоські острови", передбачає, що дуже заразна хвороба може зробити всіх людей репродуктивного віку безплідними. Це означатиме, що ніхто більше не зможе мати дітей.

Іншою жахливою можливістю є ядерна війна, яка знищить все живе на планеті. Ця тема неодноразово досліджувалася у фільмах і книгах жахів, демонструючи повне вимирання людства.

Багато творів наукової фантастики, що стосуються космічних подорожей, також розглядають подібні теми. Інші ж прагнуть передбачити менш фантастичне майбутнє на Землі, де люди більше не зможуть легко розмножуватися.

Такі антиутопічні історії, як "Оповідь служниці" Маргарет Етвуд та "Діти людські" П. Д. Джеймса (обидві стали основою успішних телесеріалів і фільмів), зображують майбутнє, сповнене людських страждань, безладу та втрати особистої свободи для тих, хто все ще здатен мати дітей.

Цікаво, що у 1960-х і 1970-х роках багато хто навпаки хвилювався про перенаселення Землі, що, на їхню думку, могло спричинити різні види катастроф. Ці сценарії також знайшли своє відображення в антиутопічних книгах і фільмах.

На шляху до 10 мільярдів: зростання і спад населення

Сьогодні чисельність населення світу продовжує зростати, хоча темпи цього зростання сповільнилися. Експерти прогнозують, що загальна кількість людей досягне піка в 10 мільярдів у 2080-х роках, порівняно з 8 мільярдами сьогодні та 4 мільярдами у 1974 році.

Наприклад, населення США зараз становить 342 мільйони, що приблизно на 200 мільйонів більше, ніж у 1930-х роках. Однак, як у світі, так і в США ці цифри можуть поступово знижуватися, якщо кількість померлих перевищуватиме кількість народжених.

У 2024 році в США народилося близько 3,6 мільйона немовлят, що менше, ніж 4,1 мільйона у 2004 році. Водночас у 2022 році померло близько 3,3 мільйона людей, що більше, ніж 2,4 мільйона 20 років тому.

Одним із важливих аспектів, що змінюється, є баланс між молодим та старшим поколіннями. Молодь часто є рушійною силою суспільства, впроваджуючи нові ідеї та створюючи те, чим ми користуємося.

Багатьом людям похилого віку потрібна допомога молодших у виконанні повсякденних справ, а значний спектр робіт більше підходить для людей віком до 65 років.

Зниження рівня народжуваності

У багатьох країнах жінки народжують менше дітей протягом свого репродуктивного життя, ніж раніше. Це скорочення особливо помітно в таких країнах, як Індія та Південна Корея.

Це зниження значною мірою спричинене свідомим вибором людей - не мати дітей або мати менше, ніж їхні батьки.

Таке скорочення населення можна було б контролювати за допомогою імміграції з інших країн, але культурні та політичні проблеми часто цьому перешкоджають.

Водночас багато чоловіків стикаються з проблемами фертильності, що знижує їхню здатність мати дітей. Якщо ця ситуація значно погіршиться, це може призвести до різкого скорочення населення.

Уроки історії та вимирання неандертальців

Наш вид, Homo sapiens, існує щонайменше 200 000 років. Це тривалий період, але, як і всі тварини на Землі, ми перебуваємо під загрозою вимирання.

Розглянемо долю неандертальців, близьких родичів Homo sapiens. Вони вперше з'явилися щонайменше 400 000 років тому і співіснували з нашими сучасними предками. Проте близько 40 000 років тому неандертальці поступово вимерли.

Деякі вчені вважають, що сучасні люди були успішнішими у відтворенні своєї чисельності, ніж неандертальці. Це сталося завдяки тому, що Homo sapiens краще забезпечували свої сім'ї їжею і народжували більше дітей.

Якби люди вимерли, це, безумовно, відкрило б можливості для процвітання інших тварин на Землі. З іншого боку, було б сумно, якби людство зникло, адже ми втратили б усі великі досягнення в мистецтві, науці та інших сферах.

На думку антрополога, нам необхідно вжити певних заходів, щоб забезпечити собі довге майбутнє на нашій планеті.

До них належать контроль над зміною клімату та уникнення війн. Також важливо усвідомлювати, що наявність широкого спектра тварин і рослин робить планету здоровою для всіх істот, включно з нами.