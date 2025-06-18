Конец света без детей? Что будет с человечеством, если рождаемость прекратится

Очень мало людей живут дольше века, поэтому, если бы никто больше не имел детей, Земля, вероятно, опустела бы от людей в течение 100 лет. Но этот путь к исчезновению был бы гораздо более сложным и болезненным, чем просто медленное таяние популяции.

Медленное начало, быстрый распад

Даже если бы рождаемость внезапно остановилась, спад населения начался бы медленно. Сначала мир продолжал бы функционировать почти как всегда.

Однако со временем, когда старшие поколения уходили бы, а новых людей не рождалось бы, количество молодых специалистов, необходимых для выполнения жизненно важной работы, критически уменьшилось бы.

Это привело бы к быстрому распаду обществ по всему миру.

Главные проблемы касались бы способности человечества производить пищу, обеспечивать здравоохранение и поддерживать все другие сферы, от которых мы сегодня зависим.

Еда стала бы дефицитной, даже несмотря на уменьшение количества людей, которых нужно кормить. Последствия были бы разрушительными - цивилизация пришла бы в упадок, вероятно, уже в течение 70-80 лет, а не 100.

Недостаток чистой воды, лекарств по рецепту и других предметов первой необходимости, которые мы сейчас легко покупаем, сделал бы выживание чрезвычайно сложным.

От бесплодия до ядерного апокалипсиса

Резкое прекращение рождаемости - это маловероятный сценарий, если только не произойдет глобальная катастрофа.

Один из таких потенциальных сценариев, исследованных писателем Куртом Воннегутом в романе "Галапагосские острова", предполагает, что очень заразная болезнь может сделать всех людей репродуктивного возраста бесплодными. Это будет означать, что никто больше не сможет иметь детей.

Другой ужасной возможностью является ядерная война, которая уничтожит все живое на планете. Эта тема неоднократно исследовалась в фильмах и книгах ужасов, демонстрируя полное вымирание человечества.

Многие произведения научной фантастики, касающиеся космических путешествий, также рассматривают подобные темы. Другие же стремятся предсказать менее фантастическое будущее на Земле, где люди больше не смогут легко размножаться.

Такие антиутопические истории, как "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и "Дети человеческие" П. Д. Джеймса (обе стали основой успешных телесериалов и фильмов), изображают будущее, полное человеческих страданий, беспорядка и потери личной свободы для тех, кто все еще способен иметь детей.

Интересно, что в 1960-х и 1970-х годах многие наоборот волновались о перенаселении Земли, что, по их мнению, могло вызвать различные виды катастроф. Эти сценарии также нашли свое отражение в антиутопических книгах и фильмах.

На пути к 10 миллиардам: рост и убыль населения

Сегодня численность населения мира продолжает расти, хотя темпы этого роста замедлились. Эксперты прогнозируют, что общее количество людей достигнет пика в 10 миллиардов в 2080-х годах, по сравнению с 8 миллиардами сегодня и 4 миллиардами в 1974 году.

Например, население США сейчас составляет 342 миллиона, что примерно на 200 миллионов больше, чем в 1930-х годах. Однако, как в мире, так и в США эти цифры могут постепенно снижаться, если количество умерших будет превышать количество рожденных.

В 2024 году в США родилось около 3,6 миллиона младенцев, что меньше, чем 4,1 миллиона в 2004 году. В то же время в 2022 году умерло около 3,3 миллиона человек, что больше, чем 2,4 миллиона 20 лет назад.

Одним из важных аспектов, который меняется, является баланс между молодым и старшим поколениями. Молодежь часто является движущей силой общества, внедряя новые идеи и создавая то, чем мы пользуемся.

Многим пожилым людям нужна помощь младших в выполнении повседневных дел, а значительный спектр работ больше подходит для людей в возрасте до 65 лет.

Снижение уровня рождаемости

Во многих странах женщины рожают меньше детей в течение своей репродуктивной жизни, чем раньше. Это снижение особенно заметно в таких странах, как Индия и Южная Корея.

Это снижение в значительной степени вызвано сознательным выбором людей - не иметь детей или иметь меньше детей, чем их родители.

Такое сокращение населения можно было бы контролировать с помощью иммиграции из других стран, но культурные и политические проблемы часто этому препятствуют.

В то же время многие мужчины сталкиваются с проблемами фертильности, что снижает их способность иметь детей. Если эта ситуация значительно ухудшится, это может привести к резкому сокращению населения.

Уроки истории и вымирание неандертальцев

Наш вид, Homo sapiens, существует по меньшей мере 200 000 лет. Это длительный период, но, как и все животные на Земле, мы находимся под угрозой вымирания.

Рассмотрим судьбу неандертальцев, близких родственников Homo sapiens. Они впервые появились по меньшей мере 400 000 лет назад и сосуществовали с нашими современными предками. Однако около 40 000 лет назад неандертальцы постепенно вымерли.

Некоторые ученые считают, что современные люди были более успешными в воспроизводстве своей численности, чем неандертальцы. Это произошло благодаря тому, что Homo sapiens лучше обеспечивали свои семьи едой и рожали больше детей.

Если бы люди вымерли, это, безусловно, открыло бы возможности для процветания других животных на Земле. С другой стороны, было бы грустно, если бы человечество исчезло, ведь мы потеряли бы все великие достижения в искусстве, науке и других сферах.

По мнению антрополога, нам необходимо принять определенные меры, чтобы обеспечить себе долгое будущее на нашей планете.

К ним относятся контроль над изменением климата и избежание войн. Также важно осознавать, что наличие широкого спектра животных и растений делает планету здоровой для всех существ, включая нас.