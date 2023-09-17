Кінець серії. "Інтер Маямі" з Кривцовим і без Мессі зазнав першої за два місяці поразки

У рамках Major League Soccer "Атланта Юнайтед" розгромила "Інтер Маямі", кольори якого захищають українець Сергій Кривцов і семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

MLS, Східна конференція

"Атланта Юнайтед" – "Інтер Маямі" – 5:2

Голи: Муюмба, 36, Міллер, 41 (автогол), Леннон, 44, Якумакіс, 76, Вольфф, 89 – Кампана, 25, 53 (пенальті)

Флоридці повели в рахунку в середині першого тайму. Це Кампана класно розібрався з обороною і кіпером на добиванні. Утім, джорджійці відповіли трьома голами ще до перерви.

Спершу Муюмба головою на ближній стійці замкнув навіс Леннона. Далі Міллер перервав у власні ворота простріл від лінії поля. А перед перервою сам Леннон отримав передачу в карній зоні та потужним ударом змусив капітулювати воротаря.

На стсарті другої половини "Інтер Маямі" спробував повернутися до гри, коли Кампана реалізував одинадцятиметровий. Утім, "Атланта" голами Якумакіса та Вольффа на передостанній хвилині основного часу влаштували "чаплям" розгром.

Флоридці провели матч без Мессі. Аргентинець отримав відпочинок після виступів у національній команді. Трохи відпочив і Кривцов, який вийшов на заміну аж на 83-й хвилині. "Інтер Маямі" програв уперше з 16 липня, коли Мессі ще не виступав за флоридців.