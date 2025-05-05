Кінець епохи Skype. Microsoft переводить користувачів на Teams: що робити

Застосунок Skype у понеділок, 5 травня, офіційно припиняє свою роботу. Облікові записи разом з історіями чатів користувачів будуть перенесені до служби Microsoft Teams.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Microsoft.

Як зазначили у Microsoft, ці зміни вплинуть як на безкоштовних, так і на платних користувачів Skype, але не на користувачів "Skype для бізнесу". Також відомо, що дані Skype будуть доступні користувачам до січня 2026 року: їх можна експортувати, включаючи історії чатів. Потім дані сервісу будуть видалені.

Всі користувачі Skype матимуть можливість перейти на безкоштовну версію Microsoft Teams, яка пропонує багато основних функцій.

"Увійдіть до Microsoft Teams (безкоштовно) на будь-якому підтримуваному пристрої, використовуючи свої облікові дані Skype, і ваші контакти та чати будуть автоматично перенесені. Ви також отримаєте сповіщення в програмі Skype із запитом вжити заходів для перенесення даних. Якщо ви не хочете використовувати Microsoft Teams Free, ви можете експортувати дані Skype", - повідомляли у Microsoft.

Що відомо про Skype

Skype - це програма для відео- та голосових дзвінків, а також обміну текстовими повідомленнями, яка була розроблена у 2003 році. Вона дозволяла користувачам спілкуватися з людьми по всьому світу через Інтернет, що і зробило її популярним інструментом для особистого та бізнес-спілкування.

Skype підтримувала як індивідуальні, так і групові відеозв'язки, та дозволяла проводити конференції з кількома учасниками одночасно.

У 2011 році Skype був придбаний компанією Microsoft, що сприяло його розвитку та інтеграції з іншими продуктами Microsoft, зокрема, Windows та Office. Станом на 2011 рік щомісячно послугами Skype користуються до 140 мільйонів людей в усьому світі.

Попри появу нових конкурентів, таких як Zoom і Google Meet, Skype залишався популярним вибором для користувачів, які шукають зручний і надійний спосіб спілкування через відео та голосові дзвінки.