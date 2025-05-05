Конец эпохи Skype. Microsoft переводит пользователей на Teams: что делать

Приложение Skype в понедельник, 5 мая, официально прекращает свою работу. Учетные записи вместе с историями чатов пользователей будут перенесены в службу Microsoft Teams.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Microsoft.

Как отметили в Microsoft, эти изменения повлияют как на бесплатных, так и на платных пользователей Skype, но не на пользователей "Skype для бизнеса". Также известно, что данные Skype будут доступны пользователям до января 2026 года: их можно экспортировать, включая истории чатов. Затем данные сервиса будут удалены.

Все пользователи Skype будут иметь возможность перейти на бесплатную версию Microsoft Teams, которая предлагает много основных функций.

"Войдите в Microsoft Teams (бесплатно) на любом поддерживаемом устройстве, используя свои учетные данные Skype, и ваши контакты и чаты будут автоматически перенесены. Вы также получите уведомление в программе Skype с запросом принять меры для переноса данных. Если вы не хотите использовать Microsoft Teams Free, вы можете экспортировать данные Skype", - сообщали в Microsoft.

Что известно о Skype

Skype - это программа для видео- и голосовых звонков, а также обмена текстовыми сообщениями, которая была разработана в 2003 году. Она позволяла пользователям общаться с людьми по всему миру через Интернет, что и сделало ее популярным инструментом для личного и бизнес-общения.

Skype поддерживала как индивидуальные, так и групповые видеосвязи, и позволяла проводить конференции с несколькими участниками одновременно.

В 2011 году Skype был приобретен компанией Microsoft, что способствовало его развитию и интеграции с другими продуктами Microsoft, в частности, Windows и Office. По состоянию на 2011 год ежемесячно услугами Skype пользуются до 140 миллионов человек во всем мире.

Несмотря на появление новых конкурентов, таких как Zoom и Google Meet, Skype оставался популярным выбором для пользователей, которые ищут удобный и надежный способ общения через видео и голосовые звонки.