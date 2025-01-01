Кінець епохи російського газу: як припинення транзиту вплине на Європу

Як зазначає агентство, постачання газу тривало, незважаючи на майже три роки війни, проте Україна перекрила транзит із 7 ранку 1 січня 2025 року

Очікувана всіма зупинка поставок не вплине на ціни для споживачів у Європейському Союзі, на відміну від 2022 року, коли скорочення поставок із Росії призвело до рекордного зростання цін, посилило кризу вартості життя і вдарило по конкурентоспроможності блоку.

Останні покупці російського газу з ЄС через Україну, що залишилися, такі як Словаччина та Австрія, організували альтернативні поставки. Угорщина продовжить отримувати російський газ через "Турецький потік", який проходить двома трубопроводами по дну Чорного моря.

Придністров'я, окупований Росією регіон Молдови, який також залежить від транзитних потоків, у середу вранці відключило опалення і гаряче водопостачання домогосподарств.

Європейська комісія заявила, що ЄС підготувався до відключення.

"Європейська газова інфраструктура досить гнучка, щоб постачати газ неросійського походження. З 2022 року вона була посилена значними новими потужностями з імпорту СПГ (скрапленого природного газу)", заявив представник Комісії.

З початком війни Росії проти України ЄС скоротив свою залежність від російських енергоносіїв, закупивши більше трубопровідного газу з Норвегії та ЗПГ з Катару і США.

Україна, яка відмовилася продовжувати транзитну угоду, заявила, що Європа вже ухвалила рішення відмовитися від російського газу.

"Ми зупинили транзит російського газу. Це історична подія. Росія втрачає ринки, вона зазнає фінансових втрат", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Вартість для обох сторін

Україна втратить близько 800 мільйонів доларів на рік транзитних зборів з Росії, в той час як "Газпром" втратить близько 5 млрд доларів на продажу газу.

Росія і колишній Радянський Союз витратили півстоліття на створення значної частки європейського газового ринку, яка на піку свого розвитку становила близько 35%, проте війна практично зруйнувала цей бізнес для "Газпрому".

Також було закрито трубопровід "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь, а 2022 року було підірвано маршрут "Північного потоку" через Балтійське море до Німеччини.

У сукупності за різними маршрутами 2018 року в Європу було поставлено рекордну кількість газу - 201 млрд кубометрів. У 2023 році Росія поставила через Україну приблизно 15 млрд кубометрів газу, що менше, ніж 65 млрд кубометрів, коли 2020 року набув чинності останній п'ятирічний контракт.