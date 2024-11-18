"Кінець епохи". Навіщо РФ перекрила газ Австрії та чи впливає це на транзит через Україну

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Чому "Газпром" припинив постачання Австрії

Про можливе припинення поставок російського газу до Австрії стало відомо в середині минулого тижня. Після того, як австрійська OMV (найбільша нафтогазова компанія в Центральній Європі), яка відсудила 230 млн євро у "Газпрому", оголосила, що не розраховує на виплати, тому має намір стягнути їх у рамках чинного договору, затримавши платежі за газ.

"Газпрому" відомо, що ми так і вчинимо. Ми готові до всіх несподіванок", - заявив гендиректор OMV Альфред Штерн.

На фоні новин з Австрії ціни на газ відразу зросли майже на 4% через ризики для поставок і зростаючу напругу, пов'язану з початком опалювального сезону.

Російський газ постачав австрійську промисловість і побутових споживачів понад півстоліття. Країна зберегла один із найглибших європейських зв'язків із російською енергетикою і у 2018 році продовжила довгостроковий контракт до 2040 року. З 2022 року через агресію Москви в Україні більша частина регіону відмовилася від російського газу. Проте Угорщина, Словаччина і до останноьго часу Австрія залишалися найбільшими імпортерами.

Офіційно поставки до Австрії припинилися в суботу вранці, 16 листопада. За день до цього канцлер Карл Нехаммер провів прес-конференцію, щоб запевнити у наявності надійних альтернативних джерел.

"Ми нікому не дозволимо шантажувати нас. Навіть російському президенту. Ми не дозволимо уряду Путіна, самому Путіну поставити нас навколішки", - заявив він.

За даними OMV, внутрішніх запасів газу достатньо, сховища заповнені більш як на 90%. Це дозволить задовольнити запити всіх клієнтів після припинення поставок з російської сторони.

За словами голови Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн, Путін знову використовує газ як зброю та шантаж. Проте газові сховища заповнені по всьому Євросоюзу, і європейські країни готові до майбутньої зими. "Європа об'єдналася у підтримці Австрії", - сказала вона.

Російський газ постачався до Австрії трубопроводом Уренгой-Помари-Ужгород через Україну. І цей маршрут можуть закрити, оскільки Київ не має наміру продовжувати транзитний контракт із "Газпромом".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіг засудив дії Москви. "Епоха Європи, яка покладалася на російський газ, закінчилася. Настав час повністю скоротити російські енергетичні прибутки та фінансування війни", - написав він у соцмережі X.

Чи вплинуло рішення РФ на транзит газу через Україну

Припинення прямих поставок газу до Австрії може мати обмежений вплив на європейський ринок. Принаймні на цей момент, бо російський потік через Україну триває у звичайному режимі.

"Газпром" відмовився коментувати зупинку поставок до Австрії, але зазначив, що заявка на суботу склала 42,4 млн кубометрів. Стільки ж, скільки було в п'ятницю та в середньому щодня у попередні місяці. Заявка на неділю склала 42 млн кубів.

За даними словацького оператора Eustream, поставки з України до Словаччини тривали у звичному режимі. Про те, що транзит російського газу не змінився, повідомив і оператор ГТС України. За його інформацією, обсяги підтвердженої номінації для транзитних поставок зберігалися на рівні близько 42 млн кубометрів.

Також повідомляється, що після вимкнення OMV газ забирають інші покупці. І це не означає, що російське паливо взагалі не постачається до Австрії.

"Його може продати будь-хто, хто, на відміну від OMV, все ще отримує газ від "Газпрому" за довгостроковими контрактами. У свою чергу, його може купити будь-хто, включаючи OMV", - каже Катя Яфімава, старший науковий співробітник Оксфордського інституту енергетичних досліджень .

Як пише Bloomberg, відповідно до контракту газ отримує словацька компанія Slovensky Plynarensky Priemysel AS. Угорська MVM Zrt. відмовилася від коментарів Представник австрійського регулятора E-Control Лео Лер підтвердив, що російський газ все ще надходить до країни. "Російський газ продовжить надходити до Австрії без заборони на імпорт, такою є динаміка ринку", - зазначив він.

Швидше за все, австрійський обсяг відбирають європейські компанії із країн, які не мають виходу до моря. Наприклад, Чехія. Влітку 2023 року вона скоротила імпорт майже до нуля та заявила про повну незалежність від російського газу. Тепер, як показують дані, Чехія знову отримує принаймні частину російського палива через Словаччину.

Деякі трейдери в Центральній Європі продовжують купувати більш дешевий газ, частково тому, що транзит з інших напрямків через Німеччину коштує дорожче.

"Російський газ надходить до Чехії просто тому, що це економічно вигідно", - каже аналітик чеського KBC Groep NV Домінік Русинко.

Ця країна не має договірних зобов'язань з "Газпромом". Проте постаки із сусідньої Словаччини різко збільшилися з минулого року. Дані оператора трубопроводів Net4Gas показують, що обсяг ймовірного російського газу зріс до половини всіх поставок минулої зими і приблизно до 74% у IV кварталі 2024 року.

Що буде з транзитом газу через Україну

Поставки російського газу до Європи через Україну відносно невеликі. Минулого року - близько 15 млрд кубометрів, або лише 8% від пікових потоків за всіма маршрутами у 2018-2019 роках.

Росія витратила кілька десятиліть формування своєї частки на газовому ринку Європи, яка на піку становила 35%. Після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року Європейський Союз до мінімуму скоротив залежність від російського газу, а його частка розподілилася між Норвегією, США та Катаром.

Через Україну газ поставляється трубопроводом Уренгой-Помари-Ужгород. Вхідна точка в українську трубу знаходиться у Суджі (Курська область), яка сьогодні під контролем Збройних сил України.

Близько 3 млрд кубометрів отримує Словаччина, дві третини - Угорщина, решту - Австрія (донедавна). Альтернативні маршрути, такі як "Ямал-Європа" через Білорусь та "Північний потік" через Балтійське море, закриті. Єдиним іншим діючим маршрутом залишаються "Блакитний потік" та "Турецький потік" через Чорне море. Туреччина перекачує частину газу далі до Європи, зокрема до Угорщини.

Чому український маршрут досі працює? Незважаючи на відносно невеликі обсяги транзиту, це питання залишається дилемою для Євросоюзу. У тому числі через те, що позиція Словаччини та Угорщини, які мають тісні зв'язки з Москвою, кидають виклик загальному підходу ЄС. Обидві країни стверджують, що це найдешевше паливо. І звинувачують сусідні країни ЄС у високих транзитних зборах за альтернативні поставки.

Україна заробляє близько 1 млрд доларів на рік за транзит російського газу. Згідно з розрахунками Reuters, Росія отримує понад 3 млрд доларів прибутку на продажах через Україну. Російська сторона нібито зацікавлена у продовженні контракту, проте Київ неодноразово заявляв, що прямої угоди не буде і взагалі хоче позбавити Москву джерел фінансування війни. Договір спливає 31 грудня 2024 року.

Без українського маршруту "Газпром" має можливість постачати газ через "Турецький потік" до Болгарії, Сербії або Угорщини. Проте пропускна здатність цього трубопроводу обмежена.

Ще в середині жовтня в ЄС обговорювали два варіанти збереження транзиту через Україну, і обидва пов'язані з Азербайджаном. Перший - замінити Росію на Азербайджан як постачальника, але за обмежених можливостей експорт із цієї країни вимагатиме обміну з Росією, що робить таку угоду політично спірною. Другий - азербайджанська SOCAR може взяти на себе роль "Газпрому", продавати газ до Європи або організувати український транзит.

Тоді обговорення питання азербайджанського газу було важко назвати переговорами. Як повідомляли джерела РБК-Україна, конкретних пропозицій не було від жодної зі сторін, а тема піднімалася на рівні консультацій.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Відмова від транзиту: Україна запропонувала нову схему постачання газу до Європи".

Під кінець жовтня Bloomberg повідомив, що компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на поставку з Азербайджану 12-14 млрд кубометрів на рік. Проте словацька компанія SPP спростувала інформацію про близькість угоди. Два джерела у SOCAR заявили, що публікація Bloomberg не відповідає дійсності.

Докладніше про те, хто штовхає Україну зберегти транзит російського газу до Європи і чого чекати далі, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

При підготовці тексту використовувалися: публікації Reuters, Bloomberg, заяви гендиректора австрійської компанії OMV Альфреда Штерна, голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, інформація "Газпрому" та Оператора ГТС України.