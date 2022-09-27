Кінець епохи домінування Росії: у Польщі відкрили газопровід Baltic Pipe

"Сьогодні ми можемо з повною впевненістю сказати - епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується. Епоха, відзначена шантажем, погрозами та здирством", - заявив Моравецький.

За його словами, сьогодні починається нова ера. "Епоха енергетичного суверенітету, енергетичної свободи та підвищеної безпеки - енергетичної, але й безпеки у ширшому значенні цього слова", - сказав Моравецький.

Газопровід Baltic Pipe має створити новий маршрут постачання природного газу з Норвегії на ринки Данії та Польщі, а також кінцевим споживачам у сусідніх країнах. Його запуск заплановано на 1 жовтня 2022 р. Інвесторами виступають оператори передачі: данська Energinetn та польська Gaz-System.

Польська нафтогазова компанія PGNiG вже завила, що імпортує не менше 6,5 млрд кубометрів природного газу з Норвегії у 2023 році трубопроводом Baltic Pipe.

PGNiG також заявила, що у 2023 році вона використовуватиме 80% пропускної спроможності трубопроводу, зарезервованої компанією, яка зросте до 90% у 2024 році, що становить близько 7,7 млрд кубометрів.

Трубопровід потужністю 10 млрд кубометрів надасть Польщі альтернативні джерела газу, які вона шукала з квітня, коли припинилися постачання з Росії.

PGNiG заявила, що зарезервувала близько 8 мільярдів кубометрів пропускної спроможності трубопроводу для своїх постачань.

Після переговорів із постачальниками газу з норвезького континентального шельфу у PGNiG достатньо ресурсів, щоб повністю використати пропускну спроможність трубопроводу, доступну на 2022 рік.