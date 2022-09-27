Конец эпохи доминирования России: в Польше открыли газопровод Baltic Pipe

В Гданьске прошла церемония открытия газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод положит конец эпохе доминирования России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать - эпоха доминирования России в газовой сфере заканчивается. Эпоха, отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", - заявил Моравецкий По его словам, сегодня начинается новая эра. "Эпоха энергетического суверенитета, энергетической свободы и повышенной безопасности - энергетической, но и безопасности в более широком смысле этого слова", - сказал Моравецкий.
Газопровод Baltic Pipe призван создать новый маршрут поставок природного газа из Норвегии на рынки Дании и Польши, а также конечным потребителям в соседних странах. Его запуск запланирован на 1 октября 2022 г. Инвесторами выступают операторы передачи: датская Energinetn и польская Gaz-System.
Польская нефтегазовая компания PGNiG уже завила, что импортирует не менее 6,5 млрд кубометров природного газа из Норвегии в 2023 году по трубопроводу Baltic Pipe.
PGNiG также заявила, что в 2023 году она будет использовать 80% пропускной способности трубопровода, зарезервированной компанией, которая вырастет до 90% в 2024 году, что составляет около 7,7 млрд кубометров.
Трубопровод мощностью 10 млрд кубометров предоставит Польше альтернативные источники газа, которые она искала с апреля, когда прекратились поставки из России.
PGNiG заявила, что зарезервировала около 8 миллиардов кубометров пропускной способности трубопровода для своих поставок.
После переговоров с поставщиками газа с норвежского континентального шельфа у PGNiG достаточно ресурсов, чтобы полностью использовать пропускную способность трубопровода, доступную на 2022 год.
Ранее уполномоченный Совета министров Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимски анонсировал полный отказ от производимого Россией газа.