На Кінбурнській косі ЗСУ знищили район скупчення окупантів та техніки
Збройні сили України вдарили по скупченнях російських окупантів на Кінбурнській косі та в районі Олешок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Наголошується, що противник веде оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, облаштовує фортифікації з поглибленням на територію регіону, а також перекидає підрозділи на максимальну відстань від зони поразки української артилерії.
Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневі завдання - на Кінбурнській косі вражено район зосередження живої сили, озброєнь та техніки росіян. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.
Знищено сім росіян, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також пункт базування.
На лівому березі Дніпра попередні втрати противника склали 26 осіб та два танки в районі Олешок.
Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович, говорячи про Кінбурнську косу, заявив, що "Миколаївська область раптом стала вільною". На сьогодні це єдина ділянка в регіоні, яка залишається окупованою.
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