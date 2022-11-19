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На Кінбурнській косі ЗСУ знищили район скупчення окупантів та техніки

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Миколаївська область, Субота 19 листопада 2022 00:06
На Кінбурнській косі ЗСУ знищили район скупчення окупантів та техніки Фото: на Кінбурнській косі ЗСУ знищили район скупчення окупантів та техніки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Збройні сили України вдарили по скупченнях російських окупантів на Кінбурнській косі та в районі Олешок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Наголошується, що противник веде оборону на лівому березі Дніпра Херсонської області, облаштовує фортифікації з поглибленням на територію регіону, а також перекидає підрозділи на максимальну відстань від зони поразки української артилерії.

Ракетні та артилерійські підрозділи ЗСУ виконали 33 вогневі завдання - на Кінбурнській косі вражено район зосередження живої сили, озброєнь та техніки росіян. Звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі у Дніпро-Бузькому лимані.

Знищено сім росіян, дві одиниці автомобільної та броньованої техніки, а також пункт базування.

На лівому березі Дніпра попередні втрати противника склали 26 осіб та два танки в районі Олешок.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович, говорячи про Кінбурнську косу, заявив, що "Миколаївська область раптом стала вільною". На сьогодні це єдина ділянка в регіоні, яка залишається окупованою.

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