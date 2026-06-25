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На Кінбурнській косі підняли прапор України, окупанти втікають, - ЗСУ

12:59 25.06.2026 Чт
1 хв
Що відомо про успіхи України на півдні?
aimg Олена Чупровська
Фото: окупанти втікають з Кінбурнської коси (скриншот відео)

Український прапор підняли на На Кінбурнській косі. Окупанти втікають з займаних раніше позицій.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.

Синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі показали на відео.

"Внаслідок потужного вогневого ураження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони", - йдеться у повідомленні.

У Силах оборони Півдня також зазначили, що колись наші танки все ж таки дійдуть до Джанкоя.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українські дрони успішно уразили нафтобазу в Краснодарському регіоні та НПЗ за 1500 км від України. Успішні атаки ЗСУ підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Також раніше ми писали, що гучні вибухи пролунали в Криму. Після пожеж на ТЕС в окупованих містах та населених пунктах півострова почались блекаути.

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Кінбурнська косаЗбройні сили України