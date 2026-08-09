Кінбурн під повним вогневим контролем ЗСУ: армія РФ у "капкані"

Ситуація на Кінбурні

За словами командира, Сили оборони повністю домінують на цьому напрямку, тоді як противник перебуває у глухій обороні.

Український прапор на півострові встановили за допомогою дрона, при цьому самі українські військові фізично на косі не перебувають - вона утримується під вогневим контролем.

"Ворог, як би він не називався, зараз перебуває в дуже глухій обороні", - розповів Носіков.

Він додав, що основною силою росіян на цій ділянці є 337-й окремий штурмовий полк, який лише називається штурмовим, адже про жодні штурми не йдеться.

Як ЗСУ перерізали логістику

У взаємодії з іншими підрозділами українські військові завдали низки артилерійських та авіаційних ударів по позиціях армії РФ на косі. Після ударів по логістиці та втрат росіяни відступили з північних і західних ділянок вглиб півострова.

За словами командира, у противника серйозні проблеми з постачанням боєприпасів, продовольства та пального. Українські військові фіксують спроби росіян покинути позиції.

"Позавчора погода трохи покращилася, і вони намагалися завезти вісім одиниць автомобільної техніки та якось сховати, щось привезти, щоб хоч щось було. Усі вісім одиниць були знищені", - розповів Носіков.

Унікальна операція з роботом

Носіков також повідомив, що вперше у світовій історії воєн ЗСУ доправили і висадили на Кінбурнську косу наземний роботизований комплекс за допомогою безпілотної морської платформи. Апарат дистанційно вів бойову роботу.

За словами командира, такі технології застосовують передусім для збереження життя особового складу, адже узбережжя коси та її територія заміновані. Прибуття українських роботів морем також сіє паніку серед російських військових.